Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

Walterhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend haben Polizeibeamte in Waltershausen einen Verkehrsteilnehmer festgestellt, der ohne Fahrerlaubnis mit seinem Pkw unterwegs war und offenbar zunächst vor einer Verkehrskontrolle flüchtete. Die Polizisten erkannten während ihrer Streifenfahrt auf der A4 gegen 19.10 Uhr den polizeibekannten 34-Jährigen, der mit seinem Skoda gerade die Autobahn in Richtung Waltershausen verließ und aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zunächst konnte sich der Skoda-Fahrer einer Verkehrskontrolle entziehen, er wurde jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung in Waltershausen angetroffen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein gegen den Mann ein. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell