Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefahrenstelle auf der Straße beseitigt

Stadtilm (ots)

Am Sonntagmorgen wurde den Beamten der Polizei Ilmenau ein fehlender Kanaldeckel in der Stadtilmer Bahnhofstraße gemeldet. Unbekannte haben den Kanaldeckel in der Nacht vom Samstag zum Sonntag entfernt und ca. 50m weiter in der Ilm versenkt. Durch den fehlenden Kanaldeckel bestand die Gefahr, dass Verkehrsteilnehmer in das 50cm x 50 cm große Loch fahren oder gar fallen konnten. Der Kanaldeckel konnte aus der Ilm geborgen und wieder an seine vorgesehene Position verbracht werden. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können - Bezugsnummer 195510/2020. (dl)

