Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Telefontrickbetrug ohne Schaden

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 69-jährige Waltershäuserin wurde am Freitag Opfer eines Trickanrufs mit falschem Gewinnversprechen. Als angeblich langjährige Abonnentin einer Zeitung habe sie einen Gewinnanspruch für dessen Auszahlung die Angerufene jedoch in Vorkasse gehen sollte. Dafür erwarb sie Gutscheinkarten und übermittelte telefonisch die Gutscheincodes an die Anruferin, wodurch die Gutscheinkarten für den Besitzer grundsätzlich wertlos werden. Glücklicherweise lösten die Täter selbst die Gutscheine nicht sofort ein, so dass die Geschädigte während der Anzeigenaufnahme eine eigene Bestellung auslösen und mit ihren Gutscheinkarten bezahlen konnte. Somit ist ihr kein finanzieller Schaden entstanden. (ms)

