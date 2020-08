Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein in der Reinhardtstraße in Ohrdruf installierter Zigarettenautomat wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem unbekannten Sprengkörper beschädigt und dadurch teilweise geöffnet. Anwohner nahmen kurz nach Mitternacht einen lauten Knall wahr. Ob dieser der Tat zugeordnet werden kann ist bisher nicht gesichert. Daher sucht die Polizei Zeugen der Tat, welche sich unter 03621/78-1124 mit der Bezugsnummer 195008 melden können. Zur Beute und der Höhe des Sachschadens können bisher keine Angaben gemacht werden. (ms)

