Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet

Eisenach (ots)

Am Samstag zwischen 00.00 Uhr und 09.30 Uhr wurden am Karlsplatz in Eisenach zwei Fahrräder entwendet. Diese waren an einem Fahrradständer vor dem Diakonissenmutterhaus angeschlossen. Es handelt sich dabei zum einen um ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls, Modell Copperhead 3 mit Gepäckträger, zum anderen um ein schwarzes Damen-Mountainbike Cube Access. Beide Fahrräder verfügen über Federgabel und Scheibenbremsen. Der Beuteschaden beträgt ca. 2.400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter Tel. 03691-2610 entgegen (Hinweisnummer 0195014/2020). (tr)

