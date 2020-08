Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

B84 Förtha-Eisenach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr befuhr eine Audi-Fahrerin die B84 aus Richtung Förtha in Richtung Eisenach. In einer scharfen Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Baumgruppe und einem Verkehrszeichen und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 32.000 Euro.(tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell