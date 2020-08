Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw zerkratzt

Eisenach (ots)

Durch einen unbekannten Täter wurde in der Zeit von Freitag 17.00 Uhr bis Samstag 08.00 Uhr der Lack eines Volvo zerkratzt. Der Pkw war in der Luisenstraße in Eisenach geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise (Bezugsnummer 0195042/2020) nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter Tel. 03691-2610 entgegen. (tr)

