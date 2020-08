Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Fahrrad gefahren

Arnstadt (ots)

Sonntagnacht gegen 02:30 Uhr stellten die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau eine Fahrradfahrerin in der Lessingstraße in Arnstadt fest, welche in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle der 29-jährigen Arnstädterin stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,99 Promille. Die junge Frau wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus Arnstadt gebracht und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (dl)

