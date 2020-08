Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugenaufruf

Sülzenbrücken (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 21.08.2020, 23:00 Uhr bis Samstag, 22.08.2020, 17:00 Uhr aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Sülzenbrücken, Am Anger einen E-Scooter im Wert von 699,- Euro. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten ist derzeit noch nicht bekannt. Das Schloss des Kellerverschlags wurde gewaltsam geöffnet, um an den E-Scooter zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0195265/2020 entgegen. (dl)

