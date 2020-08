Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tankstellenautomaten aufgebrochen- Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Nacht vom Freitag, 21.08.2020 zum Samstag, 22.08.2020 wurden durch bisher unbekannte Täter in Ilmenau an zwei Tankstellen die Staubsaugerautomaten aufgebrochen und an einer Waschanlage der Waschautomat aufgebrochen. In der Schleusinger Allee brachen die Unbekannten Täter gleich beide Staubsaugerautomaten der Sprint-Tankstelle gewaltsam auf und entwendeten das darin befindliche Kleingeld. Des weiteren wurde der Staubsaugerautomat der Total-Tankstelle am Grenzhammer gewaltsam aufgebrochen. Da die Täter hier leer ausgingen, wurde der Automat vermutlich komplett beschädigt. An der Waschanlage Auf dem Mittelfeld öffneten vermutlich dieselben Täter gewaltsam zwei Waschautomaten und entwendeten das Kleingeld aus den Geldkassetten. Einem Beutegut von nicht einmal 15,- Euro aus den drei Taten steht ein Gesamtsachschaden von ca. 5000,- Euro gegenüber. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten geben können- Bezugsnummern 0194966/2020, 0194974/2020 und 0195060/2020. (dl)

