Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Marihuana in der Brusttasche

Arnstadt (ots)

Bei einer Personenkontrolle in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt stellten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Erfurt am Freitag gegen 14:50 Uhr bei einem 18-Jährigen mehrere Zipp-Tütchen mit Marihuana (insgesamt ca. 10g) fest, welche dieser in seiner Brusttasche bei sich führte. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den jungen Arnstädter gefertigt. (dl)

