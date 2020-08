Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis ein Auto geführt

Geraberg (ots)

Am Freitag gegen 10:50 Uhr kontrollierte der Kontaktbereichsbeamte in der Geraer Straße in Geraberg einen Pkw Seat. Hierbei stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Auch gegen den 69-jährigen Halter des Seat wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dl)

