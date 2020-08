Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr haben Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 56 Jahre alten Moped-Fahrer in der August-Trinius-Straße eine mutmaßliche Drogenbeeinflussung festgestellt. Der durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Darüber hinaus stellten die Beamten eine nicht unerhebliche Menge an mutmaßlichem Marihuana und mutmaßlichem Methamphetamin bei dem Mann fest, was unter anderem den Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln begründete. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen ihn lag zudem noch ein Haftbefehl wegen eines anderen Falls vor. Er befindet sich nun in Haft. (fr)

