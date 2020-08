Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L1027 wurden gestern Abend zwei Personen verletzt. Ein 48 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 18.10 Uhr von Gotha kommend in Richtung Molschleben unterwegs, eine 26-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot direkt hinter ihm. Als der 48-Jährige auf einen Feldweg einbiegen wollte, fuhr die Frau offenbar an ihm vorbei. Es kam zur Kollision, in deren Folge sich der Peugeot überschlug und auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Beide Beteiligte wurden beim Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt. Die L1027 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. (fr)

