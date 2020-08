Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Böller vom Balkon geworfen

Gotha (ots)

Gestern Abend gegen 18.00 Uhr hat ein 46 Jahre alter Mann (deutsch) am Coburger Platz offenbar Böller von einem Balkon in Richtung einer Gruppe spielender Kinder geworfen. Der genannte Balkon gehört zu einem Mehrfamilienhaus in der Böhnerstraße. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen des Vorfalls dauern an. Zeugen oder mögliche Geschädigte, die im Zusammenhang mit dem Böllerwurf verletzt worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0192811/2020) zu melden.(fr)

