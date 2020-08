Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einsatzkräfte angegriffen

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag wurde durch eine bislang unbekannte Person offenbar grundlos die Brandmeldeanlage einer Gemeinschaftsunterkunft an der Königseer Straße ausgelöst, weshalb die freiwillige Feuerwehr Gehren mit zwei Fahrzeugen zum Einsatz kam. Am Einsatzort wurden Feuerwehrleute gegen 14.30 Uhr durch einen 20 Jahre alten Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit angegriffen, unter anderem warf der Mann Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf verletzte sich der 20-Jährige selbst an einer Glasscheibe und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. (fr)

