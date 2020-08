Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Arnstadt (ots)

Im Jahr 2019 konnte die Polizei Arnstadt-Ilmenau bei mehreren Durchsuchungen verschiedenste Gegenstände sicherstellen. Nun werden die Eigentümer gesucht. Es handelt sich dabei um:

1x E-Bike in schwarz 1x Fahrradrahmen der Marke Colnago in weiß/ rot 1x Koffer mit Kleinstspielzeug für Kinder und Comicheften 1x Koffer der Marke Yearz in weiß 1x Fahrrad der Marke Cannondale in schwarz 1x Fahrrad der Marke Canyon in blau

Auf der Internetseite der LPI Gotha https://www.thueringen.de/th3/polizei/gotha/index.aspx können diese und weitere Gegenstände eingesehen werden.

Die Eigentümer werden bei Wiedererkennung ihrer Gegenstände gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Arnstadt (Tel. 03628-920124) zu melden. (fr)

