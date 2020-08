Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eischleben (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag entstand bei einem Unfall auf der L3004 hoher Sachschaden an einem Bus und einem Pkw. Ein 75 Jahre alter Mann fuhr mit seinem VW Golf gegen 16.30 Uhr von der Autobahn kommend auf die L3004 in Richtung Erfurt auf. Hier befinden sich zwei Fahrspuren, die durch eine durchgezogene Linie voneinander getrennt sind. Offenbar überfuhr der 75-Jährige die Sperrlinie im weiteren Verlauf und kollidierte mit einem Bus, der in gleicher Richtung unterwegs war. Auf Grund des Zusammenstoßes begann der Hänger des VW-Fahrers zu schlingern, schließlich kam das Gespann im Straßengraben zum Stehen. Sowohl der Pkw und der Bus, als auch die dort befindliche Leitplanke wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (fr)

