Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ilmenau (ots)

Gestern Abend hat sich ein 66 Jahre alter Moped-Fahrer bei einem Unfall in der Bücheloher Straße leicht verletzt. Der Mann kam alleinbeteiligt in einem Kreisverkehr auf regennasser Fahrbahn zu Fall und zog sich Verletzungen am Arm zu. Er wurde medizinisch versorgt, an seinem Moped entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

