Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht mit umgebautem E-Bike unterwegs

Eisenach (ots)

Polizeibeamte haben in der vergangenen Nacht im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Dornheimer Berg bei einem Verkehrsteilnehmer eine mutmaßliche Drogenbeeinflussung festgestellt. Bei der Kontrolle des 37-Jährigen gegen 00.00 Uhr wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin reagierte. Darüber hinaus war das E-Bike offenbar umgebaut, sodass der 37-Jährige eine Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeugs benötigt hätte, diese konnte er jedoch nicht vorweisen. Der Mann musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen, die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

