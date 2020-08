Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Scherershüttenstraße/B247 wurden gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall drei Personen leicht verletzt. Eine 67-Jährige war mit ihrem BMW gegen 11.45 Uhr auf der Scherershüttenstraße vom Ortszentrum kommend in Richtung der dortigen Gartenanlage unterwegs, als eine 27 Jahre alte Audi-Fahrerin die B247 aus Richtung Luisenthal kommend in Richtung Gotha befuhr. An der dortigen Kreuzung missachtete offenbar die 67-Jährige die Vorfahrt der 27-Jährigen und es kam zur Kollision. Beide Fahrerinnen sowie die Beifahrerin im Audi wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (fr)

