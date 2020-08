Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen - Korrektur

LPI Gotha (ots)

Am 16.08.2020, zwischen 10.15 Uhr und 16.45 Uhr, führte die Landespolizeiinspektion Gotha Geschwindigkeitskontrollen in Gamstädt durch. Der Schnellste wurde mit 109 bei erlaubten 50 km/h gemessen. Insgesamt stellten die Beamten in Gamstädt 190 Überschreitungen fest, bei über 1.800 Fahrzeugen, die die Kontrollstelle passierten. Weitere Geschwindigkeitsmessungen wurden gestern, zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr, in der Langensalzaer Straße in Gräfentonna durchgeführt. Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit 87 bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Insgesamt passierten in Gräfentonna über 2.600 Fahrzeuge die Kontrollstelle. (mwi)

