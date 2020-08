Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Fußgängerampel - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Heute Morgen zeigte eine Zeuge bei der Polizei eine Sachbeschädigung an einer Fußgängerampel an. Der Mann hatte gegen 07.30 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Karl-Liebknecht-Straße festgestellt, dass der Anforderungstaster für Sehbehinderte an der Lichtzeichenanlage defekt ist. In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum wurden die Kabel aus der Anlage herausgerissen und entsprechender Sachschaden verursacht. Durch diese Situation wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand gefährdet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0191107/2020) zu melden. (fr)

