Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Schönau a.d.Hörsel (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum von gestern, gegen 19.30 Uhr, bis heute, gegen 08.30 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Tankstellengelände an der Hörseltalstraße geparkten Pkw beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der schwarze VW-Golf des Geschädigten weißt an beiden rechten Türen und am Kotflügel Lackkratzer auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0191502/2020) zu melden. (fr)

