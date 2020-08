Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Gospenroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Mittag hat offenbar ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L1022 einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der 25-jährige Geschädigte war nach eigenen Angaben mit seinem weißen Hyundai i30 gegen 13.30 Uhr von Gospenroda kommend in Richtung Horschlitt unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve ein unbekannter Pkw auf seiner Fahrspur entgegen kam. Der Hyundai-Fahrer wollte ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern wieder zum Stehen. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt, an seinem Hyundai entstand Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0190641/2020) zu melden. (fr)

