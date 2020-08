Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendliche mit dem Moped gestürzt

Eisenach (ots)

Gestern Abend gegen 19.45 Uhr ist eine 16-Jährige mit ihrem Moped auf der B84 gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die Jugendliche war aus Richtung Förtha kommend in Richtung Eisenach unterwegs, als sie im Bereich des Abzweigs nach Clausberg in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn zu Fall kam. Die 16-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, an ihrem Moped entstand geringer Sachschaden. Die B84 war zeitweise voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

