Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss und ohne Kennzeichen unterwegs

Eisenach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte gestern Abend bei einem E-Scooter-Fahrer eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Die Polizisten kontrollierten den 37 Jahre alten Mann gegen 23.45 Uhr in der Bahnhofstraße und führten einen Drogenvortest mit ihm durch. Dieser reagierte positiv auf Cannabis sowie auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin, außerdem war am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht. Im Anschluss an die Kontrolle musste sich der 37-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

