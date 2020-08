Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Wahlwinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einem Unfall in Wahlwinkel wurden gestern Abend drei Personen leicht verletzt. Ein 38 Jahre alter Mann war gegen 18.10 Uhr mit seinem Skoda auf der L1027 aus Richtung Leina kommend in Richtung Wahlwinkel unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Gotha-Boxberg missachtete eine 58-jährige Audi-Fahrerin offenbar die Vorfahrt des Mannes. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden sowohl der 38-Jährige und sein 29 Jahre alter Beifahrer, als auch ein im Audi mitfahrendes sechsjähriges Kind leicht verletzt. Die Personen wurden medizinisch versorgt, an den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (fr)

