Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rabiater Ladendieb

Eisenach (ots)

Am vergangenen Samstag, gegen 14.30 Uhr, hat ein 33 Jahre alter Mann (deutsch) offenbar in einem Einkaufszentrum in der Straße Bleichrasen Waren gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch einen Ladendetektiv sowie weitere Mitarbeiter des Marktes gewehrt. Der Mann konnte dabei beobachtet werden, wie er Kleidungsstücke, Nahrungsmittel und alkoholische Getränke an sich nahm und die Örtlichkeit ohne zu zahlen verlassen wollte. Ein Ladendetektiv sprach den Mann an, woraufhin er vom 33-Jährigen angegriffen und leicht verletzt wurde. Weitere Mitarbeiter kamen dem Detektiv zu Hilfe, auch einer von ihnen wurde vom Tatverdächtigen leicht verletzt. Darüber hinaus führte der Mann offenbar ein Messer mit sich. Die eingesetzten Beamten nahmen den 33-Jährigen in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

