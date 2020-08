Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Todesfall beim Baden

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 31-Jähriger aus Arnstadt schwamm am Samstag, den 15.08.2020, gegen 20.00 Uhr, in einer ehemaligen Kiesgrube. Dabei ging der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in dem öffentlichen Gewässer unter. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet, unter anderem kamen Polizeitaucher sowie zwei Feuerwehren zum Einsatz. Gegen 01.40 Uhr wurde der 31-Jährige leblos im Wasser aufgefunden und geborgen. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (mwi)

