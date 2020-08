Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall an Autobahnauffahrt - ein Leichtverletzter

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr heute Morgen, gegen 06.10 Uhr, mit seinem MAN Transporter die L 1048 aus Richtung Arnstadt. An der Anschlussstelle zur A4 bog der Transporter-Fahrer nach links ab und missachtet offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden 46-jährigen VW-Fahrers. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Transporter mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel zusammenstieß. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 14.500 Euro. (mwi)

