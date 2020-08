Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Werkstattparkplatz - Zeugenaufruf

Stedtfeld (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 14.08.2020, 14.00 Uhr, bis zum 15.08.2020, 09.00 Uhr, einen grauen Citroen C1, der auf dem Parkplatz einer Werkstatt in der Wartburgstraße parkte. Der Verursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Am Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0189155/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell