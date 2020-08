Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Ilmenauer Straße wurden zwei Frauen im Alter von 58 und 63 Jahren leicht verletzt. Die 63-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 13.50 Uhr auf der Straße Schäferei unterwegs und wollte die Hauptstraße in Richtung Oehrenstock überqueren. Dabei übersah sie offenbar die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 58-jährige Ford-Fahrerin. Bei der Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

