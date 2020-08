Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Grillwagen - Zeugen gesucht

Stregda (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Im Zeitraum von Samstag, gegen 17.00 Uhr, bis Sonntag, gegen 11.20 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt in einen Grillwagen an der Straße Am Stadtweg verschafft. Die Täter brachen das Vorhängeschloss des Wagens mit einem unbekannten Werkzeug auf und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0189581/2020) zu melden. (fr)

