Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug mehrfach überschlagen

K4 - Wartburgkreis (ots)

Richtig viel Glück hatte ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Hainich-Werratal. Er war am Sonntagmorgen gegen 11.00 Uhr mit seinem Renault auf der Straße zwischen Neukirchen und Ütteroda unterwegs. Er wollte in Richtung Neukirchen fahren. In einer Linkskurve kam ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. Der junge Mann schätzte den Abstand zum Gegenverkehr und den Kurvenverlauf falsch ein. Er kam daher nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 18-Jährige blieb zum unverletzt. Sein Fahrzeug jedoch war hinüber. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell