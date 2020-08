Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagabend gegen 18.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 44-jähriger aus dem Wartburgkreis fuhr mit seinem Vito, aus Richtung der Ruhlaer Straße kommend, auf der Eisenacher Straße. Er musste verkehrsbedingt anhalten, was ein hinter ihm fahrendes Moped zu spät realisierte. Auf der Simson saßen ein 19-jähriger Mann und seine 17-jährige Mitfahrerin. Der junge Mann wollte dem Vito noch ausweichen, doch touchierte er das Fahrzeug dennoch und geriet gegen den Bordstein. Das junge Pärchen wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden an Moped und Pkw von insgesamt ca. 2.500 Euro. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell