Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken geflüchtet

Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 17:10 Uhr stieß ein 40-jähriger Hondafahrer aus Gotha in der Gebrüder-Ruppel-Str. von Gotha beim Wenden mit seinem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Er hinterließ am Zaun einen geschätzten Schaden von 1000 EUR. Die eingesetzten Beamten konnten den Unfallfahrer ausfindig machen. Schnell war den Beamten klar, warum der 40-jährige flüchtete. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,55 Promille und ein Drogentest schlug auf verbotene Substanzen an. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.(ri)

