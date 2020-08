Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glück im Unglück

Warza / LK Gotha (ots)

Am Sonntagfrüh gegen 04:00 Uhr ereignete sich auf der B247 in Warza aus Richtung Gotha ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger VW-Fahrer aus Bad Langensalza kam mit seinem Fahrzeug in der Ortslage Warza kurz nach dem Ortseingang in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, beschädigte mehrere Bäume und Sträucher und kam schließlich in einem Hoftor zum Stehen. Im Fahrzeug befanden sich vier weitere Personen im Alter von 18 bis 23 Jahren, welche allesamt verletzt wurden. Die Insassen wurden auf die Krankenhäuser von Gotha und Friedrichroda verteilt. Ein 23-jähriger Mitfahrer wurde stationär aufgenommen. Dem Unfallfahrer wurde nach erfolgter Blutentnahme der Führerschein entzogen, da die Beamten bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille festgestellten. Am verunfallten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10000 EUR, der Fremdschaden beträgt 5000 EUR.(ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell