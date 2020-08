Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht in Stedtfeld - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum von Freitag, 14:00 Uhr und Samstag, 09:00 Uhr einen Unfall in der Wartburgstraße in Eisenach im Stadtteil Stedtfeld verursacht. Der unbekannte fuhr gegen einen dort parkenden grauen Citroen C1 und flüchtete anschließend ohne seine Beteiligung an dem Unfall bekannt zu geben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Durch die Polizei wurden der Unfall und ein Ermittlungsverfahren gegen den Unbekannten aufgenommen. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-260 oder über E-Mail unter der pi.eisenach@polizei.thueringen.de zu melden. Hinweisnummer: 0189155/2020 (mab)

