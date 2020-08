Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Jonastal bei Arnstadt (ots)

Am Samstagnachmittag kam eine 31-jährige Honda-Fahrerin mit ihrem Motorrad beim Durchfahren einer Kurve im Jonastal nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, wobei sie sich leicht verletzte. Zum Glück war die Kradfahrerin nicht allzu schnell unterwegs, die Ursache wurde in der mangelnden Fahrpraxis erkannt. Das Motorrad musste abgeschleppt und die Frau ins KKH Arnstadt gebracht werden. (ef)

