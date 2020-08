Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen

Arnstadt (ots)

In den zurückliegenden Tagen wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Straße festgestellt, das in einen Keller eingebrochen und hieraus ein Staubsauger und Küchenutensilien entwendet wurden. Weiterhin wurde versucht, in einen weiteren Keller als auch in eine Wohnung einzubrechen, was jedoch nicht gelang. Auch hier wurde durch die Polizei eine Anzeige aufgenommen und Spuren gesichert. (ef)

