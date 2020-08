Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 00.00 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße ein Feuer ausgebrochen. Unbekannte setzten offenbar einen im Hausflur abgestellten Kinderwagen auf unbekannte Weise in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0188054/2020) zu melden. (fr)

