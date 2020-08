Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Leitplanke geprallt

Arnstadt (ots)

Gestern Abend gegen 18.20 Uhr kam es auf der L3004 im Bereich des Abzweigs nach Espenfeld zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-Jährige war mit ihrem Skoda von Arnstadt kommend in Richtung Plaue unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Grund für den Unfall war offenbar ein Sekundenschlaf. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand entsprechender Sachschaden, die Frau wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.(fr)

