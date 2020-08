Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, gegen 19.30 Uhr, bis Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, sind Unbekannte in zwei Lauben und einen Schuppen in einer Gartenanlage an der Straße Inselsbergblick eingebrochen. Die Täter hebelten die Türen zu den Objekten mit einem unbekannten Werkzeug auf und entwendeten eine Shisha sowie eine Geldkassette mit Bargeld. Es entstand entsprechender Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0186997/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

