Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Traktor - Zeugen gesucht

Wangenheim (Landkreis Gotha) (ots)

Kurz vor 07.00 Uhr kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Der 70-jährige Geschädigte fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Gotha, während ein Traktor mit unbekanntem Fahrer in entgegengesetzter Richtung fuhr. Auf Höhe der Feuerwehr kam es zur Kollision im Begegnungsverkehr, wobei die Seitenscheibe auf der Fahrerseite am Mercedes beschädigt wurde. Der Traktorfahrer setzte anschließend seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer: 0187207/2020) zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell