Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am heutigen Tag entwendeten Unbekannte ein schwarz-blaues E-Bike der Marke Bulls zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr. Das Fahrrad war in der Schulgasse mittels Schloss an einem Mast angeschlossen. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0187673/2020 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell