Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Schlangenlinien unterwegs

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei einen Verkehrsteilnehmer, der alkoholisiert von einem Supermarktparkplatz an der Gothaer Straße losgefahren sei. Die Zeugin folgte dem Mercedes in Richtung Eisenach und gab im weiteren Verlauf an, dass der Pkw extreme Schlangenlinien fahren würde. Die eingesetzten Polizisten konnten den Mann stoppen und führten eine Verkehrskontrolle durch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille, außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Der 49-Jährige war zudem auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

