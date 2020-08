Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kornhochheim (Landkreis Gotha) (ots)

Bereits am Dienstag, 27.07.2020 gegen 14.20 Uhr, verletzte sich eine 40 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall im Bereich Hauptstraße/ Gasthofsweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte die 40-Jährige auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Neudietendorf, bremste kurz nach dem Überholvorgang ab und bog in den Gasthofsweg ein. Die Radfahrerin musste ebenfalls bremsen, stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte flüchtete mit seinem grau-grünen Renault Scenic älteren Baujahrs mit bulgarischem Kennzeichen vom Unfallort. Die Geschädigte gab an, dass zu diesem Zeitpunkt eine Frau mit einem Pkw aus Richtung Gasthofsweg an der Unfallstelle vorbeifuhr. Diese kann möglicherweise weitere Angaben zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen. Zeugen, insbesondere die erwähnte Pkw-Fahrerin, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0173667/2020) zu melden. (fr)

