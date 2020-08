Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit von Montag, gegen 18.00 Uhr, und Dienstag, gegen 06.15 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person eine Glasscheibe am Busbahnhof in der Bahnhofstraße. Der Täter warf eine Bierflasche in Richtung des Gebäudes, traf eine Scheibe und verursachte somit einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0185664/2020 zu melden. (db)

