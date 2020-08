Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Küchenbrand schnell gelöscht

Ilmenau (ots)

Gestern am frühen Abend, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich in einer Wohnung in der Ziolkowskistraße ein Küchenbrand. Das Feuer entstand mutmaßlich durch die Entzündung von Fett und konnte durch die Personen vor Ort eigenständig gelöscht werden. Somit kam es weder zu Personen- noch Sachschaden. (db)

